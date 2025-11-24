Assine
Zelensky celebra 'passos importantes' nas negociações de paz mas afirma que mais trabalho é necessário

AFP
AFP
24/11/2025 07:08

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, celebrou nesta segunda-feira (24) os "passos importantes" que foram dados na reunião de cúpula com os Estados Unidos em Genebra, mas afirmou que ainda há muito por fazer para acabar com a guerra com a Rússia.

"Nos passos que coordenamos com a parte americana, conseguimos incluir pontos extremamente delicados", declarou Zelensky em uma conferência virtual na Suécia, antes de acrescentar que "para alcançar uma paz real, é necessário mais".

bur-oc/ach/hgs/sag/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

