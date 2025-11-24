Irã condena assassinato do chefe militar do Hezbollah em ação de Israel

O Irã condenou nesta segunda-feira (24) o assassinato do chefe militar do Hezbollah, movimento xiita aliado de Teerã, no domingo em um bombardeio israelense no sul de Beirute, capital do Líbano.

"O Ministério das Relações Exteriores do Irã condena com veemência o assassinato covarde do grande comandante da Resistência Islâmica Libanesa, o mártir Haytham Ali Tabatabai", afirma a diplomacia iraniana em um comunicado.

Tabatabai, apresentado por Israel como "chefe do Estado-Maior do Hezbollah", é o comandante de maior hierarquia do movimento islamista libanês morto por Israel desde o início de uma trégua em novembro de 2024, anunciada para encerrar mais de um ano de hostilidades.

A morte "constitui uma violação flagrante do cessar-fogo de novembro de 2024 e um ataque brutal contra a soberania nacional do Líbano", acrescentou o ministério iraniano.

Tabatabai assumiu o comando militar do movimento xiita em dezembro, após a morte dos principais líderes militares do Hezbollah e a queda, em dezembro, de um de seus principais aliados, o então presidente sírio Bashar al-Assad.

Israel bombardeia com frequência o Líbano desde o início da trégua, alegando que tem como objetivo atingir líderes e infraestrutura do Hezbollah, um movimento fundado e financiado pelo Irã.

