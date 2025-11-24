Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército de Israel destitui generais que não impediram ataque de 7 de outubro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/11/2025 06:10

compartilhe

SIGA

O comandante militar de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, anunciou a destituição de vários oficiais de alta patente que não impediram os ataques do Hamas em outubro de 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após uma investigação, Zamir declarou na noite de domingo que demitiu e repreendeu vários comandantes de alta patente pelo fracasso do Exército em "proteger os civis do Estado de Israel".

mj-dms/mdh/pc/sag/fp

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay