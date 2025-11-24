Exército de Israel destitui generais que não impediram ataque de 7 de outubro
O comandante militar de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, anunciou a destituição de vários oficiais de alta patente que não impediram os ataques do Hamas em outubro de 2023.
Após uma investigação, Zamir declarou na noite de domingo que demitiu e repreendeu vários comandantes de alta patente pelo fracasso do Exército em "proteger os civis do Estado de Israel".
