Ataque suicida contra polícia de fronteira do Paquistão mata três agentes

24/11/2025 06:10

Um ataque suicida com explosivos matou três agentes paramilitares paquistaneses nesta segunda-feira (24) no quartel da polícia de fronteira da cidade de Peshawar, informou a polícia. 

"Três membros da unidade foram martirizados e quatro ficaram feridos", anunciou Mian Saeed, chefe da polícia de Peshawar.

Ele explicou que um criminoso detonou os explosivos e outros dois foram mortos por disparos das forças de segurança.

O ataque aconteceu às 8h10 (0h10 de Brasília) em uma das áreas mais movimentadas da cidade. 

"O ataque terminou e há uma operação em curso para determinar se ainda restam dispositivos não detonados", disse à AFP Zulfiqar Hameed, chefe de polícia da província de Khyber Pakhtunkhwa.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

A província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão, é cenário de violência de grupos insurgentes, em particular desde o retorno dos talibãs ao poder em Cabul em 2021.

