Candidato do líder dos sérvios da Bósnia conquista Presidência (resultados parciais)

O candidato do partido de Milorad Dodik, presidente destituído da entidade sérvia da Bósnia, venceu as eleições antecipadas para substituí-lo, apontam resultados parciais divulgados na noite deste domingo.

Sinisa Karan obteve 50,9% dos votos, contra 47,81% para o seu principal adversário, Branko Blanusa, segundo dados divulgados pela comissão eleitoral central após a apuração de quase 93% das mesas de votação.

Dodik foi destituído em agosto, após ser condenado por ignorar decisões de Christian Schmidt, supervisor do acordo de paz que permitiu manter a união na Bósnia desde o fim da guerra étnica dos anos 1990. O conflito dividiu o país em duas metades semiautônomas, a República Sérvia da Bósnia (RS) e a Federação da Bósnia e Herzegovina, ligadas por instituições centrais frágeis.

A votação de hoje era considerada um teste crucial para o partido nacionalista SNSD, de Dodik, há duas décadas à frente da entidade sérvia. "A eleição foi vencida pelo nosso candidato, isso é inquestionável", afirmou o presidente destituído, na sede do partido em Banja Luka.

Karan, 63, ex-ministro do Interior, é próximo de Dodik e vai liderar a RS por menos de um ano, até as eleições gerais de outubro de 2026.

Há 30 anos, a vida política e as leis da Bósnia são supervisionadas por um representante internacional encarregado de monitorar o cumprimento do acordo de paz de Dayton, um cargo ocupado por Schmidt há quatro anos.

