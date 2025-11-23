Gigante australiana BHP desiste de projeto de aquisição da Anglo American
A gigante australiana da mineração BHP anunciou nesta segunda-feira (24) que desistiu do projeto de aquisição de sua concorrente britânica Anglo American, uma operação que teria dado origem ao maior grupo mundial de mineração dedicado à exploração de cobre.
"O grupo BHP confirma que já não contempla a fusão das duas empresas", informa um comunicado publicado no site da bolsa de valores da Austrália.
