Internacional

Gigante australiana BHP desiste de projeto de aquisição da Anglo American

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/11/2025 20:54

A gigante australiana da mineração BHP anunciou nesta segunda-feira (24) que desistiu do projeto de aquisição de sua concorrente britânica Anglo American, uma operação que teria dado origem ao maior grupo mundial de mineração dedicado à exploração de cobre.

"O grupo BHP confirma que já não contempla a fusão das duas empresas", informa um comunicado publicado no site da bolsa de valores da Austrália.

oho/sft/bjt/meb/atm/lb

Tópicos relacionados:

australia empresas minas

