Atlético de Madrid vence na visita ao Getafe (1-0) com gol contra na reta final
A três dias de um confronto crucial contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid evitou um tropeço em LaLiga ao garantir uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o rival local Getafe, neste domingo (23), pela 13ª rodada.
Durante boa parte da partida, o Atlético teve dificuldades para encontrar uma brecha na defesa do Getafe, até que um chute do zagueiro italiano Giacomo Raspadori foi desviado para o próprio gol pelo zagueiro português Domingos Duarte (83'), que tentava impedir que Antoine Griezmann alcançasse a bola.
Esse gol contra foi suficiente para o 'Atleti' conquistar sua quinta vitória consecutiva em LaLiga, subindo para a quarta colocação com 28 pontos, enquanto o adversário permanece em sétimo, logo abaixo da zona de classificação para competições europeias.
O triunfo mantém o time 'colchonero' a apenas um ponto do Villarreal (3º, 29 pontos), que derrotou o Mallorca (16º) por 2 a 1 no sábado.
O Atlético também está três pontos atrás do Barcelona (1º, 31 pontos), que no sábado goleou o Athletic Bilbao (8º) por 4 a 0 na reabertura parcial do remodelado Camp Nou.
O Real Madrid, também em segundo lugar com 31 pontos, encerra a jornada deste domingo de LaLiga e pode retomar a liderança se conquistar pelo menos um ponto no jogo fora de casa contra o Elche (13º) no estádio Martínez Valero.
O Atlético de Madrid consolidou sua posição entre os quatro primeiros colocados e, consequentemente, na zona de classificação para a Liga dos Campeões, ampliando sua vantagem para sete pontos sobre o Betis, quinto colocado, que tropeçou em casa com um empate em 1 a 1 contra o Girona (18º).
O argentino Valentín Gómez, com um gol aos 75 minutos, evitou a derrota do Betis, em uma partida na qual sua equipe terminou com dez jogadores após a expulsão do brasileiro Antony nos acréscimos.
O outro jogo da LaLiga neste domingo também terminou em um empate sem gols entre o lanterna Oviedo (20º) e o Rayo Vallecano (12º).
--- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:
- Sexta-feira:
Valencia - Levante 1 - 0
- Sábado:
Alavés - Celta Vigo 0 - 1
Barcelona - Athletic Bilbao 4 - 0
Osasuna - Real Sociedad 1 - 3
Villarreal - Mallorca 2 - 1
- Domingo:
Real Oviedo - Rayo Vallecano 0 - 0
Betis - Girona 1 - 1
Getafe - Atlético de Madrid 0 - 1
Elche - Real Madrid
- Segunda-feira:
(17h00) Espanyol - Sevilla
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21
2. Real Madrid 31 12 10 1 1 26 10 16
3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15
4. Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 25 11 14
5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6
6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0
7. Getafe 17 13 5 2 6 12 15 -3
8. Athletic Bilbao 17 13 5 2 6 12 17 -5
9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1
10. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1
11. Celta Vigo 16 13 3 7 3 16 18 -2
12. Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 12 14 -2
13. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1
14. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1
15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9
16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7
17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6
18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13
19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8
20. Real Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 -13
