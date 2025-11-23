Líder isolado, Arsenal atropela Tottenham (4-1) com hat-trick de Eze

O líder Arsenal saiu ainda mais fortalecido do derby do norte de Londres em que venceu seu grande rival Tottenham por 4 a 1 com um hat-trick de Eberechi Eze, neste domingo (23), pela 12ª rodada da Premier League.

Com 29 pontos, o time do técnico Mikel Arteta, que havia empatado em 2 a 2 com o Sunderland na rodada anterior, agora tem seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Chelsea, que derrotou o Burnley por 2 a 0 fora de casa no sábado.

Mas, acima de tudo, o Arsenal consegue dar um grande passo neste fim de semana em sua disputa com dois grandes rivais: o Manchester City (3º) e o Liverpool (11º) afundado em crise, que perderam seus respectivos jogos no sábado para o Newcastle (2 a 1) e o Nottingham Forest (3 a 0).

O City caiu da segunda para a terceira posição nesta semana e está sete pontos atrás do líder, enquanto o Liverpool, que perdeu seis dos seus últimos sete jogos no campeonato, está agora a 11 pontos da liderança.

- Aviso ao Bayern -

A partida deste domingo no Emirates Stadium começou a se abrir na reta final do primeiro tempo.

O belga Leandro Trossard, com uma assistência do espanhol Mikel Merino, abriu o placar aos 36 minutos.

Em seguida, Eberechi Eze fez 2 a 0 e balançou a rede novamente logo após o início do segundo tempo (46').

O brasileiro Richarlison descontou para o Tottenham pouco depois (55'), mas não foi o suficiente para sua equipe voltar ao jogo.

Eze completou seu hat-trick, fazendo 4 a 1 aos 76 minutos de jogo.

"Foi um dia para desfrutar. Estou feliz por ter ajudado a equipe a vencer hoje. É especial. Não tenho palavras para expressar o que estou sentindo agora", declarou Eze após a partida.

O Tottenham, que não vence o Arsenal fora de casa desde novembro de 2010, caiu para a nona posição na tabela e viu sua diferença para o rival local e adversário deste domingo aumentar para 11 pontos.

Na próxima semana, as duas equipes vão enfrentar adversários difíceis pela quinta rodada da Liga dos Campeões: o Arsenal encara o Bayern de Munique e o Tottenham visita o Paris Saint-Germain.

- Villa vence mais uma -

No outro jogo deste domingo, o Aston Villa manteve sua impressionante ascensão na Premier League com uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Leeds United, num jogo que foi decidido por dois gols de Morgan Rogers no segundo tempo.

O time comandado pelo técnico Unai Emery chegou a ficar na zona de rebaixamento, após as cinco primeiras rodadas da temporada, sem nenhuma vitória.

Mas após uma reação espetacular e com este triunfo subiu para a quarta colocação, que garante vaga na Liga dos Campeões, dependendo dos jogos restantes da décima segunda rodada do campeonato inglês.

Os 'Villans' conquistaram em Elland Road, um estádio particularmente difícil para os visitantes nesta temporada, sua sexta vitória nas últimas sete rodadas da Premier League.

A partida foi complicada para o Aston Villa, que viu o Leeds abrir o placar logo aos 8 minutos, após um erro do goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez em uma bola alta, aproveitado por Lukas Nmecha.

Morgan Rogers foi o herói do Aston Villa no segundo tempo, cabeceando para o gol após um cruzamento de Donyell Malen aos 48 minutos e, em seguida, garantindo a vitória com uma cobrança de falta direta aos 75 minutos.

Um gol de Daniel James para o Leeds aos 77 minutos, que teria empatado a partida em 2 a 2, foi anulado.

O Leeds (18º) está na zona de rebaixamento para a Championship (segunda divisão), o que intensifica a pressão sobre seu treinador, Daniel Farke.

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Burnley - Chelsea 0 - 2

Fulham - Sunderland 1 - 0

AFC Bournemouth - West Ham 2 - 2

Liverpool - Nottingham 0 - 3

Wolverhampton - Crystal Palace 0 - 2

Brighton - Brentford 2 - 1

Newcastle - Manchester City 2 - 1

- Domingo:

Leeds - Aston Villa 1 - 2

Arsenal - Tottenham 4 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Manchester United - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 29 12 9 2 1 24 6 18

2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

3. Manchester City 22 12 7 1 4 24 10 14

4. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4

5. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7

6. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3

7. Sunderland 19 12 5 4 3 14 11 3

8. AFC Bournemouth 19 12 5 4 3 19 20 -1

9. Tottenham 18 12 5 3 4 20 14 6

10. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

11. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2

12. Brentford 16 12 5 1 6 18 19 -1

13. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1

14. Newcastle 15 12 4 3 5 13 15 -2

15. Fulham 14 12 4 2 6 13 16 -3

16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7

17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10

18. Leeds 11 12 3 2 7 11 22 -11

19. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10

20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20

