Itália vence Espanha e conquista sua 3ª Copa Davis consecutiva

A Itália, país anfitrião, derrotou a Espanha por 2 a 0 na final da Copa Davis, neste domingo (23), em Bolonha, e garantiu assim seu terceiro título consecutivo e o quarto na história desta prestigiosa competição do tênis masculino.

Flavio Cobolli, número 22 do ranking mundial, conquistou o ponto decisivo em uma partida acirrada, virando o jogo contra Jaume Munar (número 36 do ranking) por 1-6, 7-6 (7/5) e 7-5.

Essa vitória veio depois de Matteo Berrettini (número 56 do ranking) ter vencido a primeira partida de simples contra Pablo Carreño (número 89) por 6-3 e 6-4.

