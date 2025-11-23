EUA e Ucrânia destacam 'bons progressos' nos diálogos em Genebra

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o negociador da Ucrânia, Andrii Yermak, destacaram neste domingo (23) os "bons progressos" nos diálogos em curso em Genebra sobre o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra com a Rússia.

"Acredito que provavelmente tivemos a reunião mais produtiva e significativa até agora em todo este processo", disse Rubio aos jornalistas, ressaltando que as delegações continuariam as discussões nas próximas horas.

