Internacional

EUA e Ucrânia destacam 'bons progressos' nos diálogos em Genebra

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/11/2025 14:46

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o negociador da Ucrânia, Andrii Yermak, destacaram neste domingo (23) os "bons progressos" nos diálogos em curso em Genebra sobre o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra com a Rússia. 

"Acredito que provavelmente tivemos a reunião mais produtiva e significativa até agora em todo este processo", disse Rubio aos jornalistas, ressaltando que as delegações continuariam as discussões nas próximas horas.

apo-ag/sba/pc/mb/yr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia suica ucrania

