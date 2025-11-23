Assine
Junta de Mianmar prendeu cerca de 1.600 estrangeiros em centro de fraude

AFP
AFP
23/11/2025 10:20

A junta militar de Mianmar anunciou neste domingo (23) a prisão de quase 1.600 estrangeiros em cinco dias de operações contra um centro de fraude online na fronteira com a Tailândia.

Após ter sido criticado, o governo intensificou desde fevereiro as ações contra esta indústria ilícita.

Segundo a junta, "1.590 estrangeiros que entraram ilegalmente em Mianmar foram presos" de 18 a 22 de novembro em operações contra o local de apostas e fraudes de Shwe Kokko, informou o jornal estatal The Global New Light of Myanmar.

"Além disso, as autoridades confiscaram 2.893 computadores, 21.750 celulares, 101 receptores de satélite Starlink" e outros equipamentos, acrescentou o jornal. 

Grandes centros de fraudes se proliferaram nas áreas fronteiriças de Mianmar, onde pessoas são contatadas pela internet para serem enganadas com propostas de romance ou negócios que movimentam bilhões de dólares anualmente. 

Uma investigação da AFP revelou em outubro que estes centros de fraude contavam com uma grande quantidade de receptores do serviço de internet via satélite Starlink.

Após a revelação, a empresa de propriedade de Elon Musk indicou que desativou mais de 2.500 desses dispositivos nas áreas onde estão localizados os centros.

Tópicos relacionados:

fraude internet mianmar

