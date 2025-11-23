Tráfego aéreo é brevemente interrompido nos Países Baixos após sobrevoo de drones

O tráfego aéreo foi interrompido por várias horas na noite de sábado (22) no aeroporto internacional de Eindhoven, nos Países Baixos, devido ao sobrevoo de drones não identificados, anunciou o ministro da Defesa.

Estes voos se multiplicaram em todo o continente europeu nas últimas semanas, sobretudo em países como Alemanha, Bélgica e Dinamarca.

Em Eindhoven, o segundo maior aeroporto dos Países Baixos, o tráfego "civil e militar" foi suspenso por volta das 21h00 locais devido à presença de "vários drones", indicou o ministro Ruben Brekelmans no X.

Em seguida, o Ministério da Defesa "tomou medidas" para que fosse retomado, "mas, por motivos de segurança, não pode fornecer mais informações no momento sobre como procedeu", detalhou.

As autoridades também anunciaram que tentaram abater os drones que sobrevoavam a base aérea de Volkel, no sudeste do país, na noite de sexta-feira.

"Os drones se retiraram e não foram encontrados", acrescentaram.

