Rússia reivindica captura de três localidades no leste da Ucrânia

23/11/2025 08:28

O Exército russo afirmou, neste domingo (23), que capturou outras três localidades do leste da Ucrânia, coincidindo com reuniões na Suíça entre funcionários de alto escalão americanos, europeus e ucranianos sobre o plano de Donald Trump para pôr fim ao conflito. 

O Ministério da Defesa russo informou sobre a tomada de Petrivske, na região de Donetsk, e de Tije e Otradne, na região de Dnipropetrovsk (centro-leste).

O Exército ucraniano enfrenta dificuldades na linha de frente, lutando para manter o controle de várias posições e recuando em alguns setores do norte e do sul do país. 

Representantes ucranianos, americanos e europeus se reúnem neste domingo em Genebra para estudar o plano de 28 pontos do presidente Donald Trump, destinado a encerrar quase quatro anos de conflito. 

Kiev recebeu a proposta com preocupação, pois inclui várias exigências de Moscou, como que a Ucrânia ceda territórios à Rússia, aceite reduzir seu exército e renuncie a ingressar na Otan. 

No entanto, oferece garantias de segurança aos ucranianos por parte de países ocidentais, algo que Kiev tem exigido há anos. 

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, instou Kiev a negociar com este documento como base e ameaçou continuar sua ofensiva caso a Ucrânia se recuse.

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

