EUA registra segunda morte do ano ligada à gripe aviária

22/11/2025 21:46

Um morador do estado de Washington morreu após contrair uma forma rara de gripe aviária previamente detectada apenas em animais, informaram autoridades de saúde estaduais, o que eleva para dois o número de mortos pelo vírus nos Estados Unidos neste ano.

O paciente, identificado como uma pessoa idosa com outros problemas de saúde, estava hospitalizado desde o começo do mês, informou nesta sexta-feira (21) o departamento de saúde do estado.

Exames realizados pela Universidade de Washington indicaram que o paciente tinha a variante H5N5 do vírus da gripe aviária, detalhou o departamento, destacando que se tratava "da primeira infecção registrada em um ser humano por essa variante".

O resultado foi confirmado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência de saúde do país. "O risco para o público continua baixo", declararam as autoridades. "Não existe evidência de transmissão desse vírus entre pessoas."

O paciente possuía "uma criação doméstica de aves em seu jardim", a fonte mais provável da contaminação.

Os CDC registraram mais de 70 casos humanos de gripe aviária neste ano nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde registrou mais de mil casos humanos de gripe aviária desde 2003, em 25 países, envolvendo todas as cepas.

