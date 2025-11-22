Ex-príncipe se nega a responder no Congresso dos EUA sobre Epstein

O ex-príncipe Andrew, da Grã-Bretanha, negou-se a responder a um pedido do Congresso dos Estados Unidos para ser interrogado sobre sua relação com o financista Jeffrey Epstein, anunciaram membros de uma comissão legislativa.

Dezesseis congressistas democratas assinaram uma carta na qual pediam que Andrew participasse de uma "entrevista transcrita" com a comissão de supervisão da Câmara dos Representantes que investiga o caso Epstein. O financista se suicidou em 2019 na prisão, enquanto era julgado por acusações de tráfico sexual.

A carta pedia que Andrew, irmão mais novo do rei Charles III, respondesse até 20 de novembro. O Congresso dos Estados Unidos não tem poder para obrigar cidadãos estrangeiros a testemunhar, razão pela qual era pouco provável que Andrew aceitasse fazê-lo.

