Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-príncipe se nega a responder no Congresso dos EUA sobre Epstein

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/11/2025 21:46

compartilhe

SIGA

O ex-príncipe Andrew, da Grã-Bretanha, negou-se a responder a um pedido do Congresso dos Estados Unidos para ser interrogado sobre sua relação com o financista Jeffrey Epstein, anunciaram membros de uma comissão legislativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dezesseis congressistas democratas assinaram uma carta na qual pediam que Andrew participasse de uma "entrevista transcrita" com a comissão de supervisão da Câmara dos Representantes que investiga o caso Epstein. O financista se suicidou em 2019 na prisão, enquanto era julgado por acusações de tráfico sexual.

A carta pedia que Andrew, irmão mais novo do rei Charles III, respondesse até 20 de novembro. O Congresso dos Estados Unidos não tem poder para obrigar cidadãos estrangeiros a testemunhar, razão pela qual era pouco provável que Andrew aceitasse fazê-lo.

sst/dw/dga/gv/lm/lb

Tópicos relacionados:

britain crime epstein eua politica realeza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay