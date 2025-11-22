Lanús vence Atlético-MG nos pênaltis e conquista Copa Sul-Americana
compartilheSIGA
O Lanús, da Argentina, se sagrou campeão da Copa Sul-Americana de 2025 neste sábado (22) ao derrotar o Atlético-MG por 5 a 4 nos pênaltis, na final disputada em Assunção, no Paraguai.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em sua terceira participação na competição, o time de Buenos Aires forçou a disputa de pênaltis após uma partida morna no estádio Defensores del Chaco, que terminou empatada em 0 a 0 após 120 minutos.
O goleiro Nahuel Losada foi o herói de sua equipe ao defender três pênaltis, incluindo um cobrado pelo ídolo do Galo, Hulk.
O Lanús agora possui dois títulos da Copa Sul-Americana, após o que foi conquistado em 2013, um feito alcançado por apenas cinco outras equipes, incluindo gigantes regionais como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.
das/cl/aam