Lanús vence Atlético-MG nos pênaltis e conquista Copa Sul-Americana

22/11/2025 20:01

O Lanús, da Argentina, se sagrou campeão da Copa Sul-Americana de 2025 neste sábado (22) ao derrotar o Atlético-MG por 5 a 4 nos pênaltis, na final disputada em Assunção, no Paraguai. 

Em sua terceira participação na competição, o time de Buenos Aires forçou a disputa de pênaltis após uma partida morna no estádio Defensores del Chaco, que terminou empatada em 0 a 0 após 120 minutos. 

O goleiro Nahuel Losada foi o herói de sua equipe ao defender três pênaltis, incluindo um cobrado pelo ídolo do Galo, Hulk. 

O Lanús agora possui dois títulos da Copa Sul-Americana, após o que foi conquistado em 2013, um feito alcançado por apenas cinco outras equipes, incluindo gigantes regionais como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda. 

