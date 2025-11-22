Assine
Após mais de dois anos, Pogba retorna aos gramados em derrota do Monaco para o Rennes

22/11/2025 19:02

Uma noite de emoções mistas para Paul Pogba: o ex-jogador da seleção francesa retornou aos gramados após mais de dois anos de ausência, vestindo a camisa do Monaco, que sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Rennes, fora de casa, neste sábado, pela 13ª rodada da Ligue 1.

Pogba, que hoje tem 32 anos, entrou em campo aos 85 minutos, substituindo Mamadou Coulibaly, quando o Monaco já perdia por 4 a 0 e o jogo estava praticamente decidido. 

Sua presença em campo foi, portanto, breve, mas sem dúvida um dos destaques do dia. 

A torcida do Rennes o recebeu com uma ovação de pé e aplaudiu seus primeiros toques na bola. 

O Monaco conseguiu marcar um gol de honra por meio do dinamarquês Mika Biereth nos acréscimos (90'+5).

Pogba, campeão mundial pela França em 2018, não jogava desde 3 de setembro de 2023, quando com a camisa da Juventus participou da vitória sobre o Empoli por 2 a 0 na Serie A. 

Desde então, uma suspensão por doping e uma série de lesões o mantiveram afastado dos gramados.

Sua contratação pelo Monaco no final de junho gerou grande entusiasmo, mas a sua má fase e vários problemas físicos atrasaram a sua estreia na competição. 

Este jogo em Rennes também será o primeiro dele na Ligue 1, já que passou a maior parte da sua carreira no estrangeiro, no Manchester United e na Juventus. 

Para o Monaco, esta derrota na Bretanha representa mais um revés em sua luta pelo título: a equipe do Principado permanece em oitavo lugar na tabela, com 20 pontos, oito atrás do Olympique de Marselha (1º), que goleou o Nice por 5 a 1 na sexta-feira, e do Lens (2º), que venceu o Strasbourg (4º) por 1 a 0 neste sábado. 

O Paris Saint-Germain (27 pontos), temporariamente em terceiro lugar, tem a oportunidade de retomar a liderança no último jogo deste sábado, quando recebe o Le Havre (12º) no Parque dos Príncipes.

