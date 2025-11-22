Assine
Internacional

Câmera do papa Francisco é leiloada por US$ 7,5 milhões

AFP
AFP
22/11/2025 16:42

Uma câmera fotográfica Leica que pertenceu ao papa Francisco foi vendida neste sábado (22) em um leilão em Viena por 7,5 milhões de dólares (40,4 milhões de reais), valor que será doado à organização de caridade do falecido pontífice.

O modelo mecânico “M-A” havia sido colocado em leilão com uma estimativa entre 70.000 e 80.650 dólares (377 mil e 435 mil reais), informou a Leica em comunicado. A câmera foi oferecida ao papa pela famosa marca de Wetzlar (oeste da Alemanha) em 2024.

O corpo e a objetiva levam o número de série 5000000, já que a Leica atribui números redondos a "modelos especiais entregues a personalidades excepcionais", explicou Alexander Sedlak, responsável por leilões na Leica.

Após receber a câmera, o papa decidiu leiloá-la com fins de caridade. A venda foi adiada devido ao seu falecimento, em abril.

Sedlak descreveu o leilão como um dos mais emocionantes da história da marca. A identidade do comprador não foi revelada.

