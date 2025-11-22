Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Milhares de pessoas homenageiam na França irmão assassinado de ativista antinarcóticos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/11/2025 16:20

compartilhe

SIGA

Milhares de pessoas prestaram neste sábado (22), em Marselha, a última homenagem a Mehdi Kessaci, irmão assassinado de um ativista antinarcóticos, em meio ao aumento da violência ligada ao tráfico de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Isso tem que parar", disse Ouassila Benhamdi, mãe de Mehdi, morto no último dia 13. Outro filho dela, Brahim, foi assassinado há cinco anos, em um "narcocrime".

"Meu coração está dilacerado. Estou inconsolável. Nenhuma mãe quer ver seus filhos morrerem antes dela", declarou Ouassila, vestida de branco, diante de mais de 6.200 pessoas reunidas para homenagear Mehdi, 20, assassinado por dois homens em uma moto.

Ouassila estava acompanhada de outro filho, Amine, um conhecido ativista antinarcóticos de 22 anos. "Peço justiça para Mehdi. Peço justiça para Brahim, meu outro irmão assassinado. Peço justiça para todas as vítimas. Peço segurança para a minha família", disse Amine, um ativista que combate os narcocrimes na cidade portuária francesa.

O assassinato de seu irmão Mehdi foi interpretado como um alerta em relação ao seu ativismo. Desde janeiro, cerca de 15 pessoas perderam a vida em crimes relacionados ao tráfico de drogas em Marselha, segundo um levantamento da AFP.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta semana ao seu governo para "amplificar" o combate ao narcotráfico, e defendeu que se inspire na luta "contra o terrorismo".

we-tgg/san/pc/eg/lm/lb

Tópicos relacionados:

crime franca homicidio narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay