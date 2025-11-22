Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ativistas tingem de verde o Grande Canal de Veneza durante protesto climático

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/11/2025 15:14

compartilhe

SIGA

Ativistas climáticos tingiram de verde o Grande Canal de Veneza neste sábado (22), horas antes de os países que participam da COP30 em Belém aprovarem um documento mínimo que omite um mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Extinction Rebellion afirmou que seus ativistas liberaram um corante ambientalmente inofensivo em canais, rios, lagos e fontes de um total de dez cidades italianas para destacar "os efeitos maciços do colapso climático".

Greta Thunberg esteve presente no protesto "Stop Ecocide" em Veneza, onde os manifestantes, vestidos completamente de vermelho com véus sobre o rosto, caminharam lentamente entre grupos de turistas curiosos, mostraram as imagens.

O corante verde também foi despejado no rio Pó, em Turim, no rio Reno, em Bolonha, no rio Tara, em Tarento, assim como em fontes de Pádua e Gênova, indicou o grupo ativista.

ide/mab/pc/lm/yr

Tópicos relacionados:

clima italia protesto veneza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay