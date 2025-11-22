Presidência da COP30 trabalhará em 'mapa do caminho' para eliminação dos combustíveis fósseis

A presidência brasileira da COP30 comprometeu-se, neste sábado (22), a elaborar um "mapa do caminho" para a eliminação dos combustíveis fósseis para os países interessados, depois que esta proposta ficou de fora do acordo final da cúpula climática da ONU em Belém.

"Sabemos que muitos de vocês tinham mais ambição para alguns temas" abordados durante a conferência, disse na assembleia o presidente da COP30, o diplomata André Correa do Lago, ao dirigir-se aos quase 200 países reunidos, anunciando, ainda, que o Brasil trabalhará nesta iniciativa.

Cerca de 80 países, incluindo Colômbia, França e Espanha, se mobilizaram para obter um mapa do caminho para abandonar o gás, o petróleo e o carvão, que deveria envolver todas as nações.

bur-app/jz/gv/yr