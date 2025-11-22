Chelsea vence Burnley (2-0) e assume vice-liderança da Premier League

Com gols do meio-campista português Pedro Neto e do atacante argentino Enzo Fernández, o Chelsea garantiu uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Burnley, assumindo temporariamente a segunda colocação na Premier League, neste sábado (22), na partida que abriu a 12ª rodada do campeonato inglês.

Não foi uma vitória fácil para os 'Blues', mas eles aproveitaram a primeira chance clara do jogo para abrir o placar: um cruzamento da esquerda de Jamie Gittens e uma bela cabeçada de Neto em que mergulhou para mandar a bola para o fundo da rede (37').

O quarto gol de Pedro Neto nesta temporada quase foi seguido por outro do Chelsea, mas o chute de Liam Delap foi bem defendido por Martin Dubravka.

Diante de um time da casa que lutava para criar chances de gol, Pedro Neto quase ampliou a vantagem, mas seu chute de pé direito acertou a trave (62').

Somente nos acréscimos, Fernández garantiu a vitória chutando livre após um cruzamento de Marc Guiu, em uma bela jogada coletiva.

Os dois atacantes agora somam quatro gols em 12 jogos na Premier League.

"É difícil depois da Data Fifa, 12h30, Burnley fora de casa, é sempre um jogo complicado. Mas estou muito feliz com a forma como lutamos", disse Maresca.

Graças a esta vitória, que acontece antes do Chelsea receber o Barcelona na terça-feira, pela 5ª rodada da Premier League, os 'Blues' chegam a 23 pontos e estão três atrás do líder Arsenal, que vai disputar o clássico do norte de Londres contra o Tottenham no domingo.

"Vir aqui e não sofrer gols é muito difícil, mas, no geral, eles só tiveram uma chance real (...) Foi muito importante manter o ritmo de antes da pausa. Agora vamos recuperar as energias e pensar na terça-feira", concluiu o treinador.

O Manchester City, agora em terceiro lugar com 22 pontos, encerra a jornada deste sábado às 14h30 (horário de Brasília) visitando o Newcastle (14º).

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Burnley - Chelsea 0 - 2

Fulham - Sunderland

AFC Bournemouth - West Ham

Liverpool - Nottingham

Wolverhampton - Crystal Palace

Brighton - Brentford

(14h30) Newcastle - Manchester City

- Domingo:

(11h00) Leeds - Aston Villa

(13h30) Arsenal - Tottenham

- Segunda-feira:

(17h00) Manchester United - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 26 11 8 2 1 20 5 15

2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

3. Manchester City 22 11 7 1 3 23 8 15

4. Sunderland 19 11 5 4 2 14 10 4

5. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9

6. Aston Villa 18 11 5 3 3 13 10 3

7. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

8. Liverpool 18 11 6 0 5 18 17 1

9. AFC Bournemouth 18 11 5 3 3 17 18 -1

10. Crystal Palace 17 11 4 5 2 14 9 5

11. Brighton 16 11 4 4 3 17 15 2

12. Brentford 16 11 5 1 5 17 17 0

13. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1

14. Newcastle 12 11 3 3 5 11 14 -3

15. Fulham 11 11 3 2 6 12 16 -4

16. Leeds 11 11 3 2 6 10 20 -10

17. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10

18. West Ham 10 11 3 1 7 13 23 -10

19. Nottingham 9 11 2 3 6 10 20 -10

20. Wolverhampton 2 11 0 2 9 7 25 -18

