Ataques israelenses em Gaza deixam ao menos 7 mortos

22/11/2025 13:08

A Defesa Civil de Gaza anunciou neste sábado (22) a morte de pelo menos sete pessoas em ataques israelenses no território palestino, onde Israel e o Hamas trocam acusações de violar a frágil trégua. 

O porta-voz desta organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do Hamas, Mahmud Basal, relatou três mortes na Cidade de Gaza (norte), três em Deir al Balah (centro) e uma na região de Nuseirat (centro).

O Exército israelense publicou quase simultaneamente um comunicado afirmando ter matado no sábado um "terrorista armado" no sul do território palestino, que, segundo indicou, havia disparado contra seus soldados e cruzado uma linha que marcava suas posições. 

Por outro lado, os militares israelenses afirmaram ter realizado novos ataques contra o Hezbollah no sul do Líbano neste sábado, apesar de um cessar-fogo acordado com o movimento pró-iraniano, ao qual acusa de tentar se rearmar. 

"Há pouco, o Exército israelense atacou vários lançadores do Hezbollah que haviam sido identificados recentemente e que estavam instalados em locais militares no sul do Líbano", indica o comunicado militar israelense, especificando que outros ataques ocorreram no Vale do Bekaa.

