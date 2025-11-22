Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Belarus indulta 31 ucranianos em virtude de acordo com Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/11/2025 11:02

compartilhe

SIGA

Belarus, um estreito aliado da Rússia, concedeu indulto a 31 cidadãos ucranianos, informou a televisão estatal neste sábado (22), como parte de um acordo entre o presidente Alexander Lukashenko e seu homólogo americano, Donald Trump. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O mandatário republicano pressionou Belarus para que libertasse os presos políticos durante seus contatos com Lukashenko, que governa o país desde 1994 e acabou com a liberdade de imprensa e a oposição política.

Em troca, Washington suspendeu parcialmente as sanções impostas à companhia aérea estatal bielorrussa Belavia, que poderá realizar manutenção e comprar peças para sua frota, que inclui aviões Boeing. 

"O presidente concedeu indulto a 31 cidadãos ucranianos que cometeram crimes penais no território de nosso país", declarou a porta-voz de Lukashenko, Natalia Eismont, à televisão estatal.

A medida tinha como objetivo "criar as condições para a resolução do conflito armado no Estado vizinho", acrescentou, em referência à ofensiva russa na Ucrânia. 

Os ucranianos, cujas identidades não foram reveladas, estão sendo entregues a Kiev "neste momento", segundo Eismont.

Os indultos ocorrem após Washington propor um plano para encerrar o conflito na Ucrânia, acolhido com satisfação em Moscou e rejeitado em Kiev.

bur/ach/hgs/dbh/yr

Tópicos relacionados:

belarus diplomacia eua ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay