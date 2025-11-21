Assine
Ex-aliada de Trump renunciará ao Congresso por diferenças sobre caso Epstein

21/11/2025 23:21

A congressista Marjorie Taylor Greene, que até há pouco tempo era uma das maiores aliadas de Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (21) que renunciará à sua cadeira na Câmara dos Representantes depois que ambos se distanciaram devido ao escândalo sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

O caso Epstein dividiu o tipicamente leal Partido Republicano e afastou Trump de alguns de seus aliados dentro do movimento "Make America Great Again" (MAGA, "Tornem os Estados Unidos grandes outra vez"), incluindo a representante Marjorie Taylor Greene. No fim de semana, Trump retirou seu apoio à campanha de reeleição da congressista em 2026.

"Defender as mulheres americanas que foram estupradas quando tinham 14 anos, traficadas e usadas por homens ricos e poderosos não deveria levar a que me chamem de traidora e a que me ameace o presidente dos Estados Unidos, por quem lutei", disse a representante pelo estado da Geórgia, que anunciou que seu último dia no cargo será 5 de janeiro.

