Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump e Mamdani surpreendem com reunião cordial e prometem trabalhar por Nova York

Publicidade
Carregando...
FT
Frankie TAGGART
FT
Frankie TAGGART
Repórter
21/11/2025 22:25

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o prefeito eleito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani, prometeram trabalhar juntos nesta sexta-feira (21), após uma reunião na Casa Branca, na qual se mostraram sorridentes diante das câmeras apesar de meses de enfrentamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vamos ajudá-lo a tornar realidade o sonho de todos: ter uma Nova York forte e muito segura", disse Trump, depois de um encontro no Salão Oval que Mamdani descreveu como "muito produtivo" e no qual prometeram trabalhar juntos pelo futuro dessa cidade.

Mamdani, um político de 34 anos que se autodefine como socialista, passou de um ilustre desconhecido a vencedor das eleições para prefeitura da capital financeira dos Estados Unidos no início deste mês.

Durante a campanha, o jovem democrata confrontou Trump em uma dura guerra de palavras, ao comparar o republicano com "maus proprietários... que se aproveitam de seus inquilinos".

Em Washington, era esperado que houvesse um embate com o líder republicano, que, por sua vez, chamou o prefeito eleito de "comunista" e sugeriu que ele, por ter nascido em Uganda, deveria ser deportado.

Mas, ao contrário disso, o encontro foi a personificação da civilidade. Um Trump sorridente elogiou a histórica vitória eleitoral de Mamdani, disse que ele pode fazer um "grande trabalho" e o chamou de "um homem que realmente quer ver Nova York ser grande novamente".

O prefeito eleito destacou que a reunião "não se concentrou nos pontos de desacordo, que são numerosos", mas em seu "objetivo comum de estar a serviço dos nova-iorquinos" para enfrentar o alto custo de vida, sua grande promessa de campanha. 

Durante a aparição conjunta diante das câmeras, Trump, ele mesmo um nova-iorquino, quase pareceu querer proteger o democrata, ao prever que ele "surpreenderá alguns conservadores".

- 'Não é tão ofensivo' -

Questionado sobre comentários passados de Zohran Mamdani, que chegou a chamá-lo de "déspota", Donald Trump, que às vezes é muito rancoroso, respondeu: "Já disseram coisas muito piores de mim do que 'déspota'. Assim que não é tão ofensivo. Talvez mude de opinião".

O republicano, sempre ávido por atenção midiática, congratulou-se pelo interesse gerado por este encontro, que provocou um fluxo particularmente grande de jornalistas à Casa Branca.

Mamdani, por sua vez, assinalou que muitos nova-iorquinos apoiaram Trump nas eleições presidenciais de 2024 "devido a esse enfoque no custo de vida".

Tudo isso esteve muito distante dos ataques que ambos trocaram antes da reunião. 

Além de zombar do nome sul-asiático de Mamdani, o presidente havia indicado que faria cortes nas verbas federais e chegou a ameaçar o envio da Guarda Nacional, uma tática que já utilizou contra outras cidades democratas.

Para os nova-iorquinos, isso poderia significar bilhões de dólares em perdas e tropas nas ruas assim que Mamdani, que está prestes a se tornar o primeiro prefeito muçulmano da cidade, assumir o cargo.

A ascensão de Mamdani foi nada menos que eletrizante. Praticamente desconhecido há um ano, ganhou tração com uma campanha que prometia congelar os aluguéis e tornar os ônibus públicos gratuitos.

Contudo, o progressista demonstrou lampejos de pragmatismo que tranquilizam os centristas receosos de mudanças radicais.

ft/acb/mr/val/cr/nn/rpr

Tópicos relacionados:

eua novayork politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay