Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha em alta

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/11/2025 20:09

compartilhe

SIGA

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira (21), impulsionada por comentários do presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, que alimentaram a expectativa dos investidores de um novo corte de juros neste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Dow Jones subiu 1,08%; o Nasdaq, 0,88%; e o S&P 500 avançou 0,98%. Na semana, no entanto, os principais índices do mercado americano caíram cerca de 2%.

Antes da abertura de hoje, Williams disse que ainda vê "margem para uma nova redução dos juros a curto prazo", declaração que despertou uma reação imediata. Os investidores concluíram que a balança voltou a pender para uma flexibilização monetária em dezembro.

"Esse foi, certamente, um fator importante na alta de hoje", apontou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, que mencionou "uma certa sensibilidade em torno dos juros".

Paralelamente, o temor do mercado de uma bolha financeira em torno da inteligência artificial (IA) parecia ter diminuído. "Parte desse ceticismo poderia persistir, já que os investidores começam a questionar um pouco mais se a IA pode gerar lucro suficiente para justificar todos esses gastos", disse Kourkafas.

tmc/nth/cr/nn/lb/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay