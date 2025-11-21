Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bolívia anuncia retorno da DEA; produção de cocaína acende alerta

Publicidade
Carregando...
JA
José Arturo CÁRDENAS
JA
José Arturo CÁRDENAS
Repórter
21/11/2025 19:57

compartilhe

SIGA

A agência dos Estados Unidos para o combate às drogas (DEA) vai retornar "muito em breve" à Bolívia, após ser expulsa em 2008, informou nesta sexta-feira (21) à AFP o "czar antidrogas" boliviano Ernesto Justiniano, que classificou de "exorbitantes" os números estimados de produção de cocaína no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Justiniano, 56, descreveu como será a nova estratégia contra as drogas, após a chegada ao poder de Rodrigo Paz, de centro-direita.

O novo governo busca realizar uma mudança política, econômica, social e diplomática drástica no que foi feito no país nos governos dos esquerdistas Evo Morales (2006-2019) e Luis Arce (2020-2025).

A erradicação das folhas de coca, matéria-prima para a produção de cocaína, e o combate aos cartéis de drogas são tarefas centrais, e La Paz mira em Washington e em seus vizinhos sul-americanos como aliados estratégicos na luta contra esse flagelo.

Segundo dados da ONU, a Bolívia é o terceiro maior produtor mundial de coca e cocaína, atrás de Colômbia e Peru.

- Retorno em breve -

A DEA está ausente da Bolívia desde o rompimento das relações bilaterais em 2008, quando o então presidente, Evo Morales, expulsou o embaixador dos Estados Unidos, a quem acusava de apoiar um movimento de direita que, segundo ele, buscava dividir o país andino.

A chegada de Rodrigo Paz ao poder, no começo do mês, renovou os laços entre os dois países, o que abriu caminho para o retorno da agência americana.

A DEA vai retornar "muito em breve, porque existe um compromisso político, e isso é o mais importante", disse Justiniano. Ele informou que a principal tarefa será a retomada da troca de informações.

"A cooperação internacional é fundamental", destacou a autoridade, que pediu aos países vizinhos e à Europa que respondam aos requerimentos da Bolívia. Para ele, o objetivo é claro: "Não seremos mais um país isolado, um país egocêntrico que age apenas por necessidade política."

A DEA e a presença dos Estados Unidos não agradam aos plantadores de coca de Morales, no Chapare (centro).

- Aumento exorbitante -

Justiniano, que, no começo dos anos 2000, já havia ocupado o mesmo cargo de vice-ministro de Defesa Social e Substâncias Controladas, é chamado localmente de "czar antidrogas". Engenheiro e administrador de empresas, ele é o responsável político dessa área.

O objetivo de Justiniano é erradicar plantações de folhas de coca e combater o narcotráfico. A Bolívia possui 31 mil hectares de coca, segundo a ONU, dos quais apenas 22 mil são reconhecidos como legais. Não há dados atualizados sobre o potencial de produção de cocaína.

Justiniano diz ter cálculos próprios e estima que a produção anual gire em torno de 300 toneladas por ano. "Há 20 anos, falávamos em 345 kg de folhas de coca necessários para produzir 1 kg de cocaína. Entendo que, atualmente, são 140 a 160 kg da planta. Posso produzir mais do que o dobro de cocaína."

Segundo o vice-ministro, isso se deve à modernização da técnica com o uso de produtos químicos e a moagem da planta. "Os números são exorbitantes."

Ao assumir o cargo, Justiniano se deparou com dívidas milionárias para pagar a manutenção de aviões e helicópteros e outros recursos, motivo pelo qual insiste em que a cooperação internacional é urgente.

O novo governo boliviano herda a crise econômica mais grave em quatro décadas, devido à escassez de dólares.

jac/sf/nn/lb/am

Tópicos relacionados:

bolivia crime diplomacia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay