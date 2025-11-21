Olympique de Marselha goleia Nice e dorme na liderança do Campeonato Francês

O Olympique de Marselha goleou o Nice fora de casa, por 5 a 1, nesta sexta-feira (21), no jogo de abertura da 13ª rodada, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Francês.

Com a vitória, o time de Marselha soma 28 pontos, um a mais que o Paris-Saint Germain (2º), que no sábado recebe o Le Havre (12º) no Parque dos Príncipes.

Em relação ao Lens (3º), que jogará contra o Strasbourg (4º) na rodada, a vantagem é de três pontos.

Com gols de Mason Greenwood (33' e 53'), Pierre-Emerick Aubameyang (11'), Timothy Weah (58') e do brasileiro Igor Paixão (74'), o Olympique aproveitou os erros do Nice (9º), que só descontou com o atacante Mohamed-Ali Cho (63').

Greenwood, que marcou duas vezes e foi o destaque da partida, assumiu a artilharia do campeonato com dez gols, um a mais que o argentino Joaquín Panichelli (Strasbourg).

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Olympique de Marselha 1 - 5

- Sábado:

(13h00) Lens - Strasbourg

(15h00) Rennes - Monaco

(17h05) PSG - Le Havre

- Domingo:

(11h00) Auxerre - Lyon

(13h15) Nantes - Lorient

Brest - Metz

Toulouse - Angers

(16h45) Lille - Paris FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 28 13 9 1 3 33 12 21

2. PSG 27 12 8 3 1 24 11 13

3. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10

4. Strasbourg 22 12 7 1 4 24 16 8

5. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8

6. Monaco 20 12 6 2 4 24 21 3

7. Lyon 20 12 6 2 4 18 15 3

8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2

9. Nice 17 13 5 2 6 18 23 -5

10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2

11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4

13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5

14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15

15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7

16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7

17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12

18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12

sst-bm/gk/dr/raa/cb/rpr