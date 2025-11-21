COP30 de Belém prolonga negociações devido à falta de acordo
compartilheSIGA
A conferência climática de Belém (COP30) ultrapassou seu horário de encerramento programado nesta sexta-feira (21) às 18h00 diante da falta de acordo sobre a declaração final, que não contém nenhuma referência à eliminação gradual dos combustíveis fósseis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os negociadores permaneciam reunidos a portas fechadas para tentar superar as divergências e alcançar um acordo que reafirme o multilateralismo diante da emergência climática.
bur-jz/app/nn/am