França planeja fazer amistosos contra Brasil e Colômbia em março nos EUA

A França planeja enfrentar o Brasil, pela primeira vez em mais de dez anos, e a Colômbia em amistosos em março nos Estados Unidos, como preparação para a Copa do Mundo de 2026, anunciou nesta sexta-feira (21) o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo.

"Ainda não está fechado, mas estamos em negociações avançadas para poder respirar o ar americano no mês de março. Um momento adequado porque a Copa será lá", declarou Diallo ao término de um Comitê Executivo da FFF, que deu sinal verde para planejar esses amistosos.

"Coloco em aberto porque a Colômbia pode ser nossa adversária [na fase de grupos do Mundial], então nesse caso teríamos que ver como fazer", ressaltou o dirigente.

Os jogos de preparação seriam em Boston e na Flórida.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington. A França não poderá cair no mesmo grupo do Brasil, já que ambas as seleções serão cabeças de chave.

O último duelo entre Brasil e França aconteceu em março de 2015, em um amistoso com vitória brasileira por 3 a 1 no Stade de France, em Saint-Denis.

Diallo também falou de outras datas previstas pela FFF para a preparação para o Mundial.

"Membros da comissão técnica de Didier Deschamps irão aos Estados Unidos nos próximos dias para fazer uma primeira análise dos possíveis locais de treinamento para a seleção da França", explicou.

"O sorteio de 5 de dezembro vai apontar não só nossos adversário, mas também onde a França vai jogar. O trabalho feito antecipadamente vai nos permitir escolher mais rápido a nossa sede", continuou.

Diallo adiantou que Deschamps anunciará a lista de convocados para a Copa "por volta do mês de maio".

Depois, a França ainda fará dois amistosos em casa, antes de atravessar o Atlântico para o Mundial.

