Ex-eurodeputado britânico é condenado à prisão por corrupção por fazer campanha pró-Rússia

Repórter
21/11/2025 14:31

Nathan Gill, um ex-deputado europeu do partido britânico Ukip, que defendia o Brexit, foi condenado nesta sexta-feira (21) em Londres a dez anos e meio de prisão por corrupção, no âmbito de uma campanha pró-Rússia no Parlamento Europeu.

O condenado foi eurodeputado entre 2014 e 2020, primeiro pelo Ukip e depois pelo Partido do Brexit.

Nesse período, Gill trabalhou com Nigel Farage, que também era então deputado em Bruxelas, e que agora lidera o partido de extrema direita britânico Reform UK.

A condenação de seu ex-colega de partido coloca Farage e seu grupo político, Reform UK, que lidera as pesquisas de intenção de voto no Reino Unido, em uma situação embaraçosa.

Gill, de 52 anos, foi posteriormente líder do Reform UK no País de Gales em 2021, mas já não é membro deste partido anti-imigração liderado por Farage.

As ações de Nathan Gill "erodiram a confiança do público na democracia" e representam "uma grave traição" aos eleitores, afirmou a juíza antes de anunciar a pena de dez anos e meio de prisão.

Nathan Gill aceitou dezenas de milhares de libras em dinheiro em troca de fazer declarações pró-Rússia no Parlamento Europeu e na mídia.

Os fatos ocorreram em 2018 e 2019, e Gill admitiu oito das acusações de corrupção que lhe foram imputadas.

"Apresentou argumentos favoráveis aos interesses russos sobre a Ucrânia", explicou a juíza.

"Sua conduta comprometeu de forma fundamental a integridade de um órgão legislativo supranacional", acrescentou.

Gill foi detido em 13 de setembro de 2021 no aeroporto de Manchester quando estava prestes a viajar para a Rússia.

