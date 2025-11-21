Lille decide que Alexsandro não passará por cirurgia no quadríceps

O Lille informou, nesta sexta-feira (21), que o zagueiro brasileiro Alexsandro não terá que passar por cirurgia para tratar uma lesão no quadríceps direito, uma mudança de planos em relação ao que o clube havia anunciado há duas semanas.

Ao invés do procedimento, o jogador da Seleção Brasileira seguirá "um processo de reabilitação" em uma clínica no Catar.

Pilar da defesa do Lille, Alexandro sofreu uma lesão muscular no dia 14 de setembro, em jogo contra o Toulouse pelo Campeonato Francês, e está afastado dos gramados desde então.

"Após uma bateria de exames, Alexsandro seguirá inicialmente um trabalho de reabilitação no Catar, antes de voltar à França", explicou o clube.

O técnico do Lille, Bruno Génésio, afirmou que a ida do zagueiro de 26 anos até a clínica em Doha, renomada por tratar atletas de alto nível, foi uma "decisão consensual, tomada por todos no clube".

Génésio também confirmou que a perspectiva de Alexsandro de disputar a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho) pesou na balança.

O jogador "quis tirar um tempo para analisar as diferentes soluções para se recuperar o mais rápido possível. Evidentemente, para ele existe um prazo importante no final da temporada", afirmou o treinador.

Alexandro estreou em junho na Seleção Brasileira depois de chamar a atenção do técnico Carlo Ancelotti.

