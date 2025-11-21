Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump trabalha com Kiev e Moscou para deter a guerra o quanto antes (funcionário)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/11/2025 13:47

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, está trabalhando tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia para encerrar a guerra "o mais rápido possível", disse, nesta sexta-feira (21), um funcionário americano pouco após a divulgação de uma proposta de Washington que surpreendeu Kiev e seus aliados europeus.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O presidente Trump está trabalhando com ambas as partes para pôr fim o mais rápido possível à guerra, que dura tempo demais, com mortes sem sentido demais", disse à AFP o funcionário da Casa Branca em uma declaração.

bur-aue-md/lv/dg/ad/mvv/yr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay