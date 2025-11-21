Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Técnico do Liverpool confirma retorno do goleiro Alisson

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/11/2025 13:23

compartilhe

SIGA

Lesionado desde o final de setembro, o goleiro brasileiro Alisson retornará ao time titular do Liverpool neste fim de semana, anunciou nesta sexta-feira (21) o técnico Arne Slot.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após a data Fifa, os 'Reds' recebem no sábado o Nottingham Forest, que está na zona de rebaixamento, num jogo em que precisa se recuperar depois de cinco derrotas nas últimas seis rodadas do Campeonato Inglês.

Alisson se lesionou no dia 30 de setembro, na derrota para o Galatasaray pela Liga dos Campeões, e desfalcou o time de Anfield em oito jogos.

"Sim, ele está pronto para jogar e será titular", afirmou Slot em entrevista coletiva.

Mas nem tudo são boas notícias no departamento médico do Liverpool, já que o meia-atacante alemão Florian Wirtz e o lateral-direito norte-irlandês Conor Bradley voltaram lesionados depois de defenderem suas seleções.

"Não espero que Conor esteja disponível nos próximos 22 dias, a não ser que aconteça um milagre. A ausência de Florian não deve ser tão longa", revelou o treinador.

O Liverpool vai encarar nas próximas três semanas uma maratona de sete jogos, dois deles na Champions, contra PSV Eindhoven, em Anfield, e Inter de Milão, em San Siro.

jta/cyj/dam/jvb/cb

Tópicos relacionados:

bra eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay