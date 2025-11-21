Violência doméstica atinge nível recorde na Alemanha em 2024

A violência doméstica atingiu um nível recorde em 2024 na Alemanha, com crimes contra mulheres e meninas aumentando "continuamente", anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (21), qualificando os números como "dramáticos".

O país mais populoso da União Europeia registrou no ano passado cerca de 266.000 vítimas de violência doméstica, um aumento de 3,8% em relação a 2023 e "um recorde", segundo os números da polícia criminal (BKA).

Isso representa um aumento de 17,8% nos últimos cinco anos.

Em 2024, essa violência resultou em 286 mortes, das quais 191 eram mulheres e 95 homens.

As chamadas violências intrafamiliares — entre pais, filhos ou outros membros da família —, cujo aumento é ainda maior (7,3%) do que o da violência conjugal (1,9%), afetam principalmente crianças entre 6 e 14 anos.

Embora "cada vez mais homens e crianças sejam afetados", as vítimas de violência doméstica continuam sendo majoritariamente mulheres, com cerca de 70% dos casos registrados.

"Isso significa que na Alemanha 15 mulheres são vítimas de violência doméstica a cada hora", declarou em uma coletiva de imprensa a ministra da Família, Karine Prien, qualificando esses números como "dramáticos".

O aumento da criminalidade, do desemprego ou da escassez de moradias pode explicar o crescimento dos casos relatados, aponta o BKA. Mas também a evolução dos comportamentos que favorece a apresentação de denúncias.

Ainda assim, o BKA estima que apenas 5% dos casos de violência doméstica são denunciados.

O medo, a vergonha ou uma situação de dependência em relação ao agressor explicam esses casos não denunciados, segundo os primeiros resultados de uma investigação realizada pelo BKA e pelos Ministérios da Família e do Interior.

O governo aprovou na quarta-feira um projeto de lei destinado a generalizar o uso da tornozeleira eletrônica para os autores de violência doméstica, seguindo o modelo da Espanha.

