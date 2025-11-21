BBC perdeu £1,1 bilhão em um ano devido à inadimplência de licenças e à redução de clientes

A BBC perdeu 1,1 bilhão de libras (7,67 bilhões de reais) em receitas em um ano, devido à evasão de muitos clientes ao pagamento da licença e à diminuição de telespectadores, alertou nesta sexta-feira (21) uma comissão parlamentar britânica.

A Comissão de Contas Públicas, que supervisiona o uso dos fundos dos contribuintes, elaborou este relatório, referente ao período entre abril de 2024 e 2025.

O documento da comissão surge enquanto a BBC enfrenta uma ameaça de processo por difamação por parte de Donald Trump, devido à edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos.

A BBC obtém a maior parte de seus fundos por meio da licença televisiva, que custa 174,50 libras anuais (1.217 reais) por contribuinte, totalizando uma receita de 3,8 bilhões de libras (26,5 bilhões de reais) no ano supervisionado pela comissão.

Segundo os parlamentares, a análise das contas da BBC revelou que a taxa de fraudes da licença agora chega a 12,5%.

Além disso, 3,6 milhões de lares declaram que já não precisam dela, argumentando que não assistem mais à BBC, em comparação com 2,4 milhões em 2021.

A comissão estima que "a BBC não faz o suficiente para garantir o pagamento da licença".

Os parlamentares pedem uma revisão do controle, apontando que o sistema de visitas domiciliares é "cada vez menos eficaz".

O relatório também destaca outro desafio, que é atrair um público mais jovem, que se sente atraído por outros meios diferentes da BBC.

