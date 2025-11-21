Assine
Kiev e aliados destacam necessidade de proteger 'interesses vitais europeus'

21/11/2025 10:15

Os líderes de França, Alemanha, Reino Unido e Ucrânia destacaram nesta sexta-feira (21) a necessidade de "preservar a longo prazo os interesses vitais europeus e ucranianos", indicou o governo alemão após uma chamada entre os mandatários. 

Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer elogiaram os "esforços americanos" para pôr fim à guerra com a Rússia, mas asseguraram a Volodimir Zelensky seu "apoio inabalável e total à Ucrânia no caminho para uma paz duradoura e justa".

