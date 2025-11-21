Assine
Cruz Vermelha cortará seu orçamento em 17% e 2.900 empregos para 2026

21/11/2025 09:51

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) anunciou nesta sexta-feira (21) que reduzirá seu orçamento para 2026 em 17% e eliminará o equivalente a 2.900 empregos em tempo integral devido à queda nas doações.

"O CICV continua comprometido em trabalhar na linha de frente dos conflitos, onde poucos outros podem operar", afirmou sua presidente, Mirjana Spoljaric, em comunicado.

Mas "a realidade financeira está nos forçando a tomar decisões difíceis para garantir que possamos continuar fornecendo assistência humanitária crucial para aqueles que mais precisam", acrescentou.

A Assembleia do CICV, o principal órgão de governança da organização, composta exclusivamente por representantes suíços, aprovou nesta sexta-feira o orçamento de 2026, 17% menor do que o de um ano atrás, de 1,8 bilhão de francos suíços (11,89 bilhões de reais).

A redução do orçamento do CICV também se traduz em uma redução de pessoal equivalente a cerca de 2.900 postos em tempo integral. A organização conta com mais de 18.000 colaboradores em todo o mundo.

De todos os postos que se prevê cortar, cerca de um terço será eliminado por meio de saídas voluntárias e não substituição de vagas abertas.

As medidas foram tomadas em resposta a uma menor contribuição dos doadores para a ajuda humanitária, apesar do aumento no número de conflitos em todo o mundo, destacou o CICV.

"Enquanto os orçamentos de defesa estão aumentando significativamente, os Estados também devem dedicar mais esforços e recursos à prevenção de conflitos, ao respeito às regras de guerra e à ajuda humanitária", enfatizou Spoljaric.

"Não fazê-lo poderia acarretar ainda mais sofrimento", alertou.

A organização declarou-se determinada a proteger e ajudar as pessoas afetadas por conflitos armados. Para isso, planeja adotar medidas que "melhorem sua eficácia, racionalizem suas operações e diversifiquem sua base de doadores".

Segundo seu site, os principais doadores do CICV são os governos, cujas contribuições cobriram, em média, 82% de seus orçamentos nos últimos cinco anos.

