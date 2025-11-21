Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kremlin insta Zelensky a negociar 'agora' ou perder mais território

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/11/2025 09:03

compartilhe

SIGA

O Kremlin instou nesta sexta-feira (21) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a negociar "agora" ou perder mais território depois que vazou uma proposta dos Estados Unidos para terminar o conflito, que inclui muitas concessões a Moscou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O trabalho eficaz das Forças Armadas russas deveria convencer Zelensky: é melhor negociar e fazê-lo agora do que depois", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que disse não ter recebido oficialmente o plano dos Estados Unidos.

"A margem de liberdade de decisão se reduz para ele à medida que perde mais territórios durante as ações ofensivas do Exército russo", acrescentou.

bur/yad/dbh/jvb/dd

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay