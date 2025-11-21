Kremlin insta Zelensky a negociar 'agora' ou perder mais território

O Kremlin instou nesta sexta-feira (21) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a negociar "agora" ou perder mais território depois que vazou uma proposta dos Estados Unidos para terminar o conflito, que inclui muitas concessões a Moscou.

"O trabalho eficaz das Forças Armadas russas deveria convencer Zelensky: é melhor negociar e fazê-lo agora do que depois", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que disse não ter recebido oficialmente o plano dos Estados Unidos.

"A margem de liberdade de decisão se reduz para ele à medida que perde mais territórios durante as ações ofensivas do Exército russo", acrescentou.

