Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sequestro de estudantes em escola católica na Nigéria

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/11/2025 06:59

compartilhe

SIGA

Um grupo de estudantes foi sequestrado em uma escola católica no centro da Nigéria, disse um funcionário municipal nesta sexta-feira, no segundo incidente desse tipo em menos de uma semana. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses sequestros, além de um ataque contra uma igreja no início da semana, ocorrem em meio a tensões entre a Nigéria e os Estados Unidos pela situação da minoria cristã no país mais populoso da África. 

Neste mês, o presidente americano, Donald Trump, chegou a ameaçar intervir militarmente na Nigéria pelo que denuncia como uma campanha de assassinatos de cristãos por jihadistas, uma narrativa rejeitada pelo país. 

O último sequestro ocorreu na escola St. Mary, na região de Agwara do estado de Níger, explicou o secretário Abubakar Usman. 

"O número exato de estudantes sequestrados ainda não foi confirmado", indicou Usman, que acrescentou que "as agências de segurança continuam avaliando a situação". 

A polícia do estado de Níger recebeu às 2h locais (23h em Brasília) a informação de que "alguns bandidos armados invadiram a escola privada de ensino médio St. Mary" e "sequestraram um número ainda indeterminado de estudantes da residência". 

A corporação mobilizou unidades técnicas e soldados para resgatar os estudantes. 

A Nigéria colocou suas forças de segurança em alerta esta semana diante da pressão dos Estados Unidos e dos incidentes recentes em uma escola e uma igreja. 

Na segunda-feira, um grupo de homens armados sequestrou 25 alunas em uma escola de ensino médio no estado de Kebbi, no noroeste do país. 

Uma delas escapou, mas as demais continuam desaparecidas. Um dia depois, homens armados mataram duas pessoas em uma igreja no oeste do país durante uma missa transmitida ao vivo. 

Acredita-se que dezenas de fiéis que estavam no local foram sequestrados.

sn/yad/dbh/hgs/jc

Tópicos relacionados:

escola rapto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay