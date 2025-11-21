Assine
Internacional

Pelo menos três mortos após terremoto de magnitude 5,5 em Bangladesh

21/11/2025 06:35

Pelo menos três pessoas morreram após o terremoto de magnitude 5,5 que abalou Bangladesh nesta sexta-feira, segundo um balanço provisório do departamento de saúde. 

O terremoto ocorreu às 10h38 locais (1h38 em Brasília), próximo à cidade de Narsingdi, a cerca de 33 quilômetros da movimentada capital, Daca, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

O sistema do USGS que fornece avaliações preliminares sobre o impacto dos terremotos havia estimado a possibilidade de "mortes significativas" e danos. 

Segundo o Departamento Meteorológico de Bangladesh, que registrou uma magnitude de 5,7, o tremor durou 26 segundos e o epicentro foi localizado em Madhabdi, no distrito de Narsingdi. 

O terremoto provocou pânico entre muitos habitantes desse país de maioria muçulmana e 170 milhões de habitantes, que estavam em suas casas em seu dia de folga quando ouviram uma forte explosão e correram para fora. 

Algumas pessoas choravam, outras pareciam chocadas, observaram jornalistas da AFP em Daca.

