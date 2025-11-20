EUA elimina tarifas elevadas sobre diversos produtos agrícolas do Brasil

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (20) que eliminará as altas tarifas impostas a vários produtos agrícolas provenientes do Brasil, entre eles a carne bovina, o café e os tomates, uma decisão que foi aplaudida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa mudança acontece no momento em que o presidente Donald Trump está sob pressão para reduzir o custo de vida dos americanos.

A última ordem de Trump amplia sua medida da semana passada para reduzir as tarifas "recíprocas" — impostos para abordar práticas comerciais que considera desleais — a diversas importações agrícolas.

Em abril, Trump havia imposto tarifas "recíprocas" de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos exportados aos Estados Unidos em nome da redução do déficit comercial do país e do apoio à produção local.

As tarifas americanas sobre muitos produtos brasileiros aumentaram consideravelmente no início de agosto, na medida em que Trump intensificava a pressão contra o julgamento por golpismo de seu aliado de extrema direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o mandatário americano, o julgamento de Bolsonaro era uma "caça às bruxas", uma afirmação rechaçada por Lula.

Então, Trump impôs uma tarifa adicional de 40% a muitos produtos brasileiros, embora houvesse uma ampla lista de isenções que abrangiam itens como o suco de laranja.

Não obstante, a tarifa afetou produtos importantes como o café, a carne bovina e o açúcar.

O decreto publicado pela Casa Branca nesta quinta estipula que "certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à tarifa 'ad valorem' adicional imposta".

Segundo o texto, as autoridades consideraram que, "entre outras considerações relevantes, foram conseguidos avanços iniciais nas negociações com o governo do Brasil".

- 'Eu tô feliz', diz Lula -

As novas isenções da tarifa de 40% serão aplicadas retroativamente a 13 de novembro.

O presidente Lula comemorou a notícia nesta quinta.

"Hoje eu tô feliz porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros", disse Lula durante um evento da indústria automotiva em São Paulo.

No fim de semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin já havia estimado que a redução de tarifas anunciada no dia 14 por Washington sobre produtos como o café iam "na direção correta", mas que esperava mais reduções em suas conversas com os Estados Unidos.

Washington e Brasília negociavam há várias semanas para pôr fim à sua disputa comercial, depois que uma reunião entre Trump e Lula em outubro, na Malásia, permitiu o degelo das relações bilaterais.

As negociações se intensificaram nos últimos dias com encontros entre os titulares da diplomacia de ambos os países, o americano Marco Rubio e o brasileiro Mauro Vieira, no dia 12 no Canadá e no dia 13 em Washington.

Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. Em setembro, foi condenado por seus esforços para impedir que o líder de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o poder após sua vitória no pleito.

Este mês, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram o recurso de Bolsonaro contra sua condenação a 27 anos de prisão pela tentativa fracassada de golpe de Estado.

els/tmc/ev/ad/val/rpr