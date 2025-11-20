Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo fecha em leve baixa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/11/2025 20:55

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo caíram levemente nesta quinta-feira (20), impactados pela queda das ações em Wall Street, e na véspera da entrada em vigor de novas sanções americanas às gigantes do petróleo russas Lukoil e Rosneft.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O barril de tipo Brent para entrega em janeiro caiu 0,21%, a US$ 63,38, e o de tipo WTI para dezembro fechou em baixa de 0,55%, a US$ 59,14.

Os preços caíram "em um contexto de posicionamento defensivo", que derrubou os preços das matérias-primas e criptomoedas, explicou José Torres, da Interactive Brokers.

"O petróleo continua evoluindo dentro de uma faixa estreita", destacou David Morrison, da Trade Nation.

"As represálias e sanções ocidentais não apenas aumentam o prêmio de risco geopolítico, mas também geram uma escassez física de petróleo", o que leva os compradores de petróleo bruto russo a buscarem novas fontes de fornecimento", apontou Tamas Varga, analista da PVM.

pml-tmc/ni/val/nn/lb/rpr

Tópicos relacionados:

eua petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay