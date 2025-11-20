Nasdaq fecha no nível mais baixo em dois meses

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (20), com o otimismo em torno dos resultados da gigante americana Nvidia se dissipando devido ao temor crescente de sobrevalorização do setor de inteligência artificial (IA).

O índice Nasdaq caiu 2,15%, ao nível mais baixo em dois meses. Já o Dow Jones recuou 0,84% e o S&P 500 caiu 1,55%.

"Uma manhã que parecia perfeita devido ao otimismo se transformou em pesadelo", comentou Jose Torres, da Interactive Brokers.

No começo do dia, o mercado americano mostrava um avanço claro, juntamente com a Nvidia, cujos resultados divulgados na véspera foram bem-recebidos. Mais tarde, porém, os indicadores de Wall Street despencaram, e o índice de volatilidade Vix, que mede o nervosismo dos investidores, atingiu sua máxima em cinco semanas.

Após subir mais de 5%, a ação da Nvidia caiu 3,15%, aos US$ 180,64. Outras ações do setor de semicondutores também despencaram, incluindo Micron (-10,87%) e Broadcom (-2,14%).

O mercado "se preocupa com o forte aumento das contas a receber da Nvidia", indicou à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments. Esses pedidos de chips, anunciados, mas ainda não pagos, ultrapassavam os US$ 33 bilhões no fim de outubro, um aumento de mais de 40% desde o primeiro trimestre.

"Sabemos que a IA é uma bolha, porque as valorizações são absolutamente extraordinárias, e, quando são tão altas, não são viáveis", afirmou Sarhan.

