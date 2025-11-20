Assine
Local da COP30 permanecerá fechado nas próximas horas (ONU)

AFP
AFP
20/11/2025 16:59

A área da COP30 afetada nesta quinta-feira por um incêndio permanecerá fechada nas próximas horas, informou a ONU, ressaltando que o fogo foi controlado e que os danos foram limitados.

A reabertura do espaço onde acontecem as negociações não acontecerá antes das 20h, avisou a Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC) às delegações.

O incêndio atrasou as negociações em Belém, na véspera do encerramento formal do encontro.

bur-alb-ffb/nn/lb

