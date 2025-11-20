Assine
Rivais esperam por novo tropeço do Bayern no Campeonato Alemão

20/11/2025 15:59

O gigante Bayern de Munique, que perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Alemão antes da data Fifa, volta a campo neste fim de semana, contra o Freiburg, com todos os seus perseguidores esperando por um novo tropeço nesta 11ª rodada.

Tudo vai bem para o Bayern nesta temporada, até quando não vence: o empate em 2 a 2 com o Union Berlin na 10ª rodada deveria diminuir a vantagem sobre os rivais, mas o RB Leipzig (2º) foi derrotado pelo Hoffenheim (3-1) e o Borussia Dortmund (3º) empatou com o Hamburgo (1-1).

Depois de desperdiçar a chance de diminuir a diferença para o líder, o Leipzig precisa se recuperar jogando em casa contra o Werder Bremen (8º) no domingo, um dia depois de o Bayern visitar o Freiburg (10º).

É provável que o técnico Vincent Kompany dê descanso a alguns de seus jogadores visando o jogo da quarta-feira que vem contra o Arsenal, um confronto direto pela liderança da Liga dos Campeões.

- Briga pelo G4 -

Outro destaque da rodada é o duelo entre Borussia Dortmund (3º) e Stuttgart (4º), ambos empatados com 21 pontos.

Depois de dois anos irregulares, o Dortmund encontrou estabilidade nesta temporada, apesar da derrota no "Klassiker" contra o Bayern.

Fora do G4, o Bayer Leverkusen (5º) visita o Wolfsburg (14º) sem desviar o foco do jogo contra o Manchester City na terça-feira pela Champions.

Por sua vez, o Eintracht Frankfurt (7º) apostará na fase goleadora de Jonathan Burkardt (6 gols) para enfrentar o Colônia (9º) fora de casa.

-- Programação e da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   (16h30) Mainz - Hoffenheim                 

  

   - Sábado:

   (11h30) Wolfsburg - Bayer Leverkusen       

           Bayern de Munique - Freiburg       

           Borussia Dortmund - Stuttgart      

           Heidenheim - B. Mönchengladbach    

           Augsburg - Hamburgo                

   (14h30) Colônia - Eintracht Frankfurt      

  

   - Domingo:

   (11h30) RB Leipzig - Werder Bremen         

   (13h30) St Pauli - Union Berlin            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       28  10   9   1   0  35   6  29

    2. RB Leipzig              22  10   7   1   2  20  13   7

    3. Borussia Dortmund       21  10   6   3   1  16   7   9

    4. Stuttgart               21  10   7   0   3  17  12   5

    5. Bayer Leverkusen        20  10   6   2   2  24  14  10

    6. Hoffenheim              19  10   6   1   3  21  16   5

    7. Eintracht Frankfurt     17  10   5   2   3  23  19   4

    8. Werder Bremen           15  10   4   3   3  15  18  -3

    9. Colônia                 14  10   4   2   4  17  15   2

   10. Freiburg                13  10   3   4   3  13  14  -1

   11. Union Berlin            12  10   3   3   4  13  17  -4

   12. B. Mönchengladbach       9  10   2   3   5  13  19  -6

   13. Hamburgo                 9  10   2   3   5   9  16  -7

   14. Wolfsburg                8  10   2   2   6  12  18  -6

   15. Augsburg                 7  10   2   1   7  14  24 -10

   16. St Pauli                 7  10   2   1   7   9  20 -11

   17. Mainz                    5  10   1   2   7  10  18  -8

   18. Heidenheim               5  10   1   2   7   8  23 -15

