Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia afirma estar pronta para trabalhar com EUA sobre plano para acabar com a guerra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/11/2025 14:11

compartilhe

SIGA

A Ucrânia indicou, nesta quinta-feia (20), que recebeu um "projeto de plano" dos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia e afirmou que está disposta a trabalhar de forma "construtiva" com o governo americano sobre seu conteúdo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O presidente ucraniano recebeu oficialmente um projeto de plano por parte dos Estados Unidos que, segundo a avaliação americana, poderia revitalizar a diplomacia", escreveu a presidência da Ucrânia no Telegram.

Kiev não revelou o conteúdo do plano, mas, segundo compartilhou à AFP um funcionário de alto escalão próximo ao tema, parece incluir demandas-chave da Rússia que a Ucrânia havia rejeitado e equiparado a uma capitulação. 

Entre elas, a cessão de territórios ucranianos à Rússia e a redução de seu exército. 

Após uma reunião com oficiais militares americanos em Kiev, a Presidência ucraniana declarou que concordou em "trabalhar nos pontos do plano para garantir um fim digno à guerra". 

"Estamos prontos para trabalhar de forma construtiva com a parte americana e nossos parceiros na Europa e em todo o mundo para alcançar a paz", indicou o gabinete do líder ucraniano Volodimir Zelensky. 

Kiev também anunciou uma ligação entre Zelensky e seu homólogo dos EUA, Donald Trump, nos próximos dias.

bur-jc/tw/sag/an/mb/yr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay