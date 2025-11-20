Espanha bate República Tcheca e vai à semifinal da Copa Davis

A Espanha venceu a República Tcheca por 2-1 nesta quinta-feira (20) e vai disputar a semifinal da Copa Davis pela primeira vez desde 2019, ano de seu sexto e último título da competição.

A dupla formada por Marcel Granollers e Pedro Martínez marcou o ponto da vitória para os espanhóis, ao vencerem os tchecos Tomas Machac e Jakub Mensik por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (10/8) e 7-6 (10/8), no jogo que decidiu o equilibrado confronto de quartas de final.

Depois de terem salvado três set points na primeira parcial e outros dois na segunda, Granollers e Martínez selaram a vitória no segundo match point, em um duelo que durou mais de duas horas.

Sem o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, e Alejandro Davidovich N.14), não convocado pelo capitão David Ferrer, a Espanha não era favorita contra a República Tcheca, que tinha dois jogadores do Top 20: Jiri Lehecka (N.17) e Jakub Mensik (N.19).

Os tchecos saíram na frente com a vitória de Mensik sobre Pablo Carreño (N.89) por 2 sets a 0 (7-5 e 6-4), mas Jaume Munar (N.36) derrotou Lehecka (6-3, 6-4) e levou a decisão do confronto para o jogo de duplas.

No próximo sábado, a Espanha terá pela frente na semifinal Alemanha ou Argentina, que disputam ainda nesta quinta-feira o último duelo de quartas de final.

O outro finalista será definido na sexta-feira, quando a atual bicampeã Itália enfrentará a Bélgica.

