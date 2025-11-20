Irlanda do Norte é o primeiro obstáculo no caminho da Itália de volta à Copa

A Itália, tetracampeã mundial, vai enfrentar a Irlanda do Norte em março, na semifinal da repescagem europeia por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, depois de não disputar as duas últimas edições do torneio, conforme definiu o sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa, em Zurique.

Em caso de vitória, a seleção italiana decidirá a classificação para o Mundial do ano que vem com o vencedor do confronto da outra semifinal do Caminho A, entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina.

Na repescagem europeia, 16 seleções vão disputar as últimas quatro vagas do continente para a Copa do Mundo.

De todos os participantes, a Itália é claramente a maior potência, com quatro títulos mundiais (1934, 1938, 1982 e 2006) e dois da Eurocopa (1968 e 2021).

No entanto, esta é a terceira edição de Eliminatórias que a 'Azzurra' cai na repescagem, com dois antecedentes desastrosos para seus apaixonados torcedores.

Em novembro de 2017, os italianos foram derrotados por 1 a 0 pela Suécia e não passaram de um empate sem gols no jogo de volta em San Siro, ficando fora da Copa de 2018, na Rússia.

Foi a primeira vez desde 1958 que a Itália não disputou o Mundial, algo que demorou apenas quatro anos para se repetir.

- "Podemos ganhar" -

Em março de 2022, menos de um ano depois de vencer a Euro, a seleção italiana foi derrotada em casa por 1 a 0 pela Macedônia do Norte, que marcou nos acréscimos, e novamente caiu na repescagem.

"Vamos nos concentrar no primeiro jogo. A Irlanda do Norte é uma equipe que podemos vencer", disse o técnico Gennaro Gattuso após o sorteio.

"Eles são uma equipe com estilo próprio, muito física... vão dar trabalho, mas podemos vencer", acrescentou Gattuso.

A Ucrânia vai jogar a semifinal contra a Suécia no Caminho B, cujo segundo finalista sairá do duelo entre Polônia e Albânia.

No caminho C, as semifinais serão Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo.

E a Dinamarca, que perdeu a vaga direta na última rodada das Eliminatórias em um jogo emocionante contra a classificada Escócia, vai enfrentar a Macedônia do Norte.

Os nórdicos, que disputaram as últimas seis edições do Mundial, terão como adversário em uma eventual final a República Tcheca ou a Irlanda, que sonham em voltar ao torneio pela primeira vez desde 2006 e 2002, respectivamente.

- Repescagem intercontinental dará duas vagas -

Nesta quinta-feira também foram sorteados os confrontos da repescagem intercontinental, que definirá outras duas vagas para a Copa de 2026.

O formato da repescagem terá duas chaves principais, com duas seleções se classificando para o Mundial do ano que vem. Os jogos serão disputados entre os dias 26 e 31 de março, nas cidades mexicanas de Guadalajara e Monterrey.

Em uma das chaves, o Iraque aguardará o vencedor do confronto entre Bolívia, que busca sua quarta participação em Mundiais, e Suriname, antiga colônia holandesa que historicamente forneceu à seleção dos Países Baixos alguns de seus maiores jogadores e agora sonha com a sua primeira classificação.

O Iraque, que está mais bem colocado no ranking da Fifa, não precisará disputar a semifinal. Os 'Leões da Mesopotâmia' disputaram apenas uma edição da Copa do Mundo, em 1986.

Na outra chave da repescagem, Nova Caledônia e Jamaica vão se enfrentar na semifinal, e o vencedor terá pela frente a República Democrática do Congo na final por uma vaga no Mundial do ano que vem, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

